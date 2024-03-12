Москва, 12 марта, 2024, 07:17 — ИА Регнум. До ареста по обвинению в шпионаже гражданин Республики Корея Пэк Кван Сун являлся генеральным директором и учредителем туркомпании, зарегистрированной в Приморском крае, и осуществляющей деятельность туроператора на территории России. До задержания российскими спецслужбами он проживал в одной из гостиниц в центре Владивостока, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион

По информации источника, ООО «Белый камень» осуществляет в России туристическую деятельность с 2020 года с местом расположения офиса во Владивостоке. Кроме основной деятельности компания занимается разведочным бурением, строительными работами, деятельностью в области медицины, ресторанов, гостиниц, сухопутного пассажирского транспорта, торговлей сувенирами, одеждой, обувью, текстильными изделиями, солью, сахаром, мукой, макаронными изделиями, хлебом, кофе, чаем, какао и другими продовольственными продуктами.

По данным финансовой отчетности за 2023 год, в компании было трудоустроено три человека. В прошлом году убыток организации составил около 4,5 млн рублей.

В начале 2024 года жителя Южной Кореи задержали во Владивостоке, в конце февраля его этапировали в Москву. В настоящее время Пэк Кван Сун содержится в СИЗО. 11 марта Лефортовский суд Москвы продлил ему срок ареста на три месяца, до 15 июня. Следствие по делу о шпионаже в отношении подозреваемого продлится до середины июня.

Известно, что Пэк Кван Сун передавал иностранным спецслужбам составляющие гостайну сведения.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона.

В этот же день в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании двух жителей Симферополя, планировавших теракт на транспортном объекте в Крыму и помогавших украинским диверсантам.

Кроме того, была задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения. Она была завербована украинскими спецслужбами для подготовки теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота.