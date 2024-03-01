ФСБ задержала украинского шпиона в Запорожской области
Мелитополь, 1 марта, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона. Об этом ИА Регнум сообщило УФСБ по области.
По предварительным данным, подозреваемый по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал куратору информацию о местах нахождения и передвижения российских военнослужащих для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.
По данным Запорожского агентства новостей, в ходе следственных действий были обнаружены и задокументированы материалы, подтверждающие причастность задержанного в преступлении.
На данный момент возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Обвиняемому грозит до 20 лет колонии.
Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании двух жителей Симферополя, планировавших теракт на транспортном объекте в Крыму и помогавших украинским диверсантам.
Отмечалось, что задержанный помогал диверсантам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которые в мае 2023 года совершили подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.
У фигуранта изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Также у него нашли переписку, подтверждающую планы совершить теракт на железнодорожных путях в Симферопольском районе.
Кроме того, была задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения. Она была завербована украинскими спецслужбами для подготовки теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота.
В ФСБ отметили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания.