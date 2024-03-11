Монреаль, Канада, 11 марта, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на основании данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб наказало 250 российских атлетов. Об этом говорится 11 марта в релизе пресс-службы WADA.

Алексей Витвицкий / РИА Новости

Кроме того, обвинения были предъявлены ещё 32 спортсменам, порядка 106 случаев пока остаются на стадии расследования.

Подчёркивается, что WADA считает «успешным» расследование в рамках операции LIMS.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре WADA наказало 218 спортсменов, основываясь на данные московской лаборатории. Также сообщалось о 63 атлетах, которым были предъявлены обвинения.

В базе LIMS фиксировались действия, связанные с результатами антидопинговой проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции для сокрытия допинговых нарушений.

Российская сторона обвинения отвергла, ситуация привела к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд поддержал WADA, но только частично одобрил санкции, наложенные агентством на российских спортсменов.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. В 2022 году отстранение РУСАДА продлили.