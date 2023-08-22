Луганск, 22 августа, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Жители города Купянска Харьковской области и его окрестностей массово направляют жалобы на военных ВСУ в правоохранительные органы Украины. Об этом 22 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«В украинские правоохранительные органы поступает большое количество обращений от жителей Купянска и его окрестностей с жалобами на нарушение украинскими военнослужащими действующего законодательства», — написал он.

Эксперт уточнил, что большая часть таких жалоб — это анонимные обращения по фактам мародёрства, краж и порчи имущества со стороны украинских военных.

Марочко добавил, что украинские правоохранители не рассматривают такие обращения мирных жителей и занимаются в основном выявлением пророссийски настроенных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее офицер пресс-центра Западной группировки Ярослав Якимкин рассказал, что российские войска отразили шесть попыток контратак украинской армии на купянском направлении. В результате ВСУ потеряли свыше 40 военных.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 21 августа заявил, что Вооружённые силы РФ улучшили свои позиции в ходе наступления на купянском направлении. По его данным, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 160 военнослужащих.