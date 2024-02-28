Херсон, 29 февраля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Попытки киевских боевиков закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди военных. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ИА REGNUM Левобережный мост. Река Днепр. Инфографика

По словам главы российского региона, любая попытка продвижения ВСУ на левый берег реки приведёт к гибели украинцев и ответственность за это лежит на главе киевского режима Владимире Зеленском.

«За эти жертвы, которые, я уверен, появились в результате простого бросания на смерть людей, должен ответить режим Зеленского, который всё это создаёт по указке откуда-то извне, абсолютно не считается с жизнями людей», — считает Владимир Сальдо.

Губернатор пояснил, что и сам Зеленский понимает, что никакого успеха на левом берегу Днепра киевская армия не добьётся, а значит, по утверждению Сальдо, людей бросают на смерть, чтобы получить дополнительные ресурсы и финансы от союзников для личных целей.

Как сообщало ИА Регнум, российская артиллерия поразила пункт расположения киевских сотрудников СБУ в Херсоне. После удара на месте было зафиксировано как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима и множество раненых.

24 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении полевого склада украинской армии в Херсонской области. Он добавил, что российские военные также уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.

Минобороны сообщало об уничтожении десантниками российской группировки войск «Днепр» пункта управления беспилотников и склада с моторными лодками ВСУ на правобережье Днепра. Отмечалось, что удары нанесли из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».