Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал
Херсон, 29 февраля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Попытки киевских боевиков закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди военных. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам главы российского региона, любая попытка продвижения ВСУ на левый берег реки приведёт к гибели украинцев и ответственность за это лежит на главе киевского режима Владимире Зеленском.
«За эти жертвы, которые, я уверен, появились в результате простого бросания на смерть людей, должен ответить режим Зеленского, который всё это создаёт по указке откуда-то извне, абсолютно не считается с жизнями людей», — считает Владимир Сальдо.
Губернатор пояснил, что и сам Зеленский понимает, что никакого успеха на левом берегу Днепра киевская армия не добьётся, а значит, по утверждению Сальдо, людей бросают на смерть, чтобы получить дополнительные ресурсы и финансы от союзников для личных целей.
Как сообщало ИА Регнум, российская артиллерия поразила пункт расположения киевских сотрудников СБУ в Херсоне. После удара на месте было зафиксировано как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима и множество раненых.
24 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении полевого склада украинской армии в Херсонской области. Он добавил, что российские военные также уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.
Минобороны сообщало об уничтожении десантниками российской группировки войск «Днепр» пункта управления беспилотников и склада с моторными лодками ВСУ на правобережье Днепра. Отмечалось, что удары нанесли из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».