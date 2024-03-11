Москва, 11 марта, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Сайт Российских железных дорог (РЖД) работает со сбоями, передаёт 11 марта корреспондент ИА Регнум.

Ведомости/ТАСС

«В настоящий момент сервер не может обработать ваш запрос», — говорится в сообщении при попытке зайти на сайт РЖД.

В компании уточнили, что их сайт может быть временно недоступен по техническим причинам.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что массовый сбой доменной зоны .ru, который произошёл в конце января 2024 года, вызвала техническая проблема.

Тогда профильные издания отмечали, что, вероятно, произошла поломка DNSSEC — набора расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных.

27 февраля в течение часа наблюдался сбой в работе Telegram. После возобновления работы мессенджера в Минцифры заявили, что причина сбоя устанавливается и что в этой работе также участвует Роскомнадзор.