Москва, 11 марта, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Заверения замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи в готовности оказать поддержку Армении в условиях «российской угрозы» подтверждают стремление Запада сделать эту республику инструментом против России. Об этом заявили 11 марта в российском МИД.

Сергей Савостьянов/ТАСС

То, что в Лондоне уже не скрывают антироссийскую сущность своих шагов на постсоветском пространстве, включая Южный Кавказ, не удивительно, отметили в ведомстве.

«Но откровения Хиппи — это ещё и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», — сообщили «РИА Новости» в МИД.

Ранее Хиппи в ответ на письменный запрос из парламента заявил, что Лондон признаёт решение о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и готов вместе с союзниками по НАТО оказать Еревану поддержку перед лицом «угроз ответных действий», якобы исходящих от РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия республики в ОДКБ. По словам политолога Константина Калачёва, Армения останется в составе организации до подписания мирного договора с Азербайджаном, но её членство будет сугубо формальным, фактически замороженным.

В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что в стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз.