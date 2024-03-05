Ереван, 5 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Армения пока останется в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до подписания мирного договора с Азербайджаном. Вот только членство в составе организации будет сугубо формальным, а по факту — замороженным. Об этом сообщил в беседе с изданием «Лента. ру» руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачёв.

Сергей Гунеев/РИА Новости Церемония совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске

Политолог выразил мнение, что до момента подписания мирного договора с Азербайджаном Армении не нужны никакие проблемы. Он подчеркнул, что на позицию Армении по этому вопросу может повлиять и то, что республика зависит от России в экономическом и политическом плане.

По мнению Калачёва, Армения в составе организации будет лишь символическим участником, потому что республика не видит для себя преимуществ от того, что входит в ОДКБ.

Собеседник издания отметил, что Армения ожидала большего от участия в ОДКБ. Республика осталась недовольна позицией ОДКБ не только в теме Карабаха, но и в вопросе вторжения, как считают в Армении, азербайджанских сил на её территорию.

«У нас это всё называют пограничными конфликтами, говорят о демаркации, демилитаризации границ, а Армения заявляет, что, например, курорт Джермук не так давно обстреливался азербайджанской стороной с армянской территории и что армянские военнослужащие были вынуждены отбивать азербайджанских уже, собственно, на территории республики», — пояснил Калачёв.

Политолог выразил мнение, что сейчас Армения не станет форсировать ситуацию с выходом из ОДКБ, но в части военно-технического сотрудничества республика уже переключилась на партнёрство с Индией и Францией.

Свой исторический выбор, по словам Калачёва, Армения, во всяком случае при нынешнем руководстве, уже сделала.

Эксперт отметил, что в 2021 году Азербайджан назвали союзником России. С тех пор формулировка не менялась.

«Раньше у нас партнёром был Азербайджан, а Армения была союзником. Понятно, что Армения переживает. Пока не будут урегулированы отношения с соседями, с Турцией, с Азербайджаном, вряд ли они выйдут из ОДКБ, но в исторической перспективе, я думаю, что всё равно Армения рано или поздно ОДКБ может покинуть», — подытожил Калачёв.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условий договора в отношении Еревана.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. В организации предположили, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий в последнее время.

Позже Песков заявил, что Россия прояснит ситуацию с армянской стороной по поводу заявления Пашиняна о членстве в ОДКБ. Представитель Кремля уточнил, что Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий в связи с такими высказываниями. Он также добавил, что президент Владимир Путин не контактировал с премьером Армении после его заявления и не планирует этого делать.

В МИД России заявили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа. В этой связи МИД выразил надежду, что Армения придёт к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путём «будирования».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 февраля заявил, что Армении не стоит спешить с выходом из Организации договора о коллективной безопасности, хотя без Еревана организация не рухнет.

Лукашенко выразил уверенность, что Пашинян поторопился и сделал эмоциональное заявление о «заморозке» участия страны в ОДКБ. При этом Лукашенко напомнил, что премьер-министр не может принять решение о выходе страны из блока, так как это должен сделать парламент.

Белорусский лидер отмечал, что страны ОДКБ отреагируют «абсолютно спокойно» на соответствующее заявление.

Он также добавил, что Минск не получал заявлений о выходе Армении из организации. По мнению Лукашенко, Армения не должна спешить выходить и «замораживать» участие в организации, потому что вернуться назад будет трудно.