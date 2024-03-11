Вашингтон, 11 марта, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал президента США Джо Байдена мрачной марионеткой и согласился с мнением, что Россия стала сильнее на фоне санкций. Об этом он написал в социальной сети X.

EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Байден всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано преклонить колено в бесчестье», — написал Маск в ответ на пост, где говорилось, что лидером Штатов «в реальности управляют СМИ и революционный класс активистов».

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети X мнением бизнесмена Дэвида Сакса, что все предпринятые Соединёнными Штатами меры против России только укрепили её.

В посте Сакса говорилось, что всё обещанное президентом США в адрес РФ не сбылось. Среди прочего он грозил ослабить РФ, однако армия страны стала только сильнее, больше, чем раньше, имеет передовое и испытанное на поле боя оружие, опережающее западное, уточнил бизнесмен. При этом он подчеркнул, что именно у США истощены запасы вооружений. Также лидер Штатов говорил, что уничтожит российскую экономику санкциями, но она не только выстояла, но и показала значительный рост, написал он. В итоге автор поста заключил, что Вашингтон привел Украину к краху.