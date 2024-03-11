Москва, 11 марта, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Законопроект, который обяжет прибывших в Россию по организационному набору трудовых мигрантов покинуть страну, если они будут работать не по профилю, действительно необходим. Об этом 11 марта корреспонденту ИА Регнум заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя подготовку соответствующего документа Министерством труда и социальной защиты РФ.

Валентин Антонов/ТАСС

По его мнению, такая инициатива оправдана и необходима.

«Когда работодатели набирают людей по организационному набору, они рассчитывают на то, что работники будут выполнять определённые функции. Ради этого они получают соответствующее разрешение на работу и возможность работать в стране пребывания. Если человек, приезжая в эту страну, не выполняет взятые на себя обязательства по работе в той сфере, для которой он был нанят, ему нечего делать в этой стране», — высказал мнение экономист.

Он также отметил, что если подобные действия не пресекать, то, с одной стороны, можно столкнуться с проблемой огромного количества мигрантов, при этом прибывшие в страну люди могут заниматься чем угодно, вплоть до противоправных действий. С другой стороны, те проблемы, для решения которых они и были приняты на работу, решаться не будут. Если трудовые мигранты, приезжая в Россию, не выполняют взятые на себя обязательства, страна не получает рабочие руки в той сфере, в которой это необходимо. Отсутствие достаточно жёстких мер контроля в данной сфере негативно сказывается на стабильности рынка труда, отметил он.

Поэтому подобная мера абсолютно оправданна, к тому же она широко применяется в практике других стран, уточнил Твердохлеб.

Как пояснил эксперт, разрабатываемый документ направлен на то, чтобы проблемы, ради которых и приглашаются иностранные граждане, действительно решались более эффективно.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что Минтруд предложил ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов: граждан, приехавших по оргнабору, обяжут покинуть РФ, если те будут работать не по профилю. В ведомстве пояснили, что документ направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закреплении такого механизма как приоритетного в целом.

Как передавало ИА Регнум, как заявил президент России Владимир Путин на заседании форума «Сильные идеи для нового времени», необходимо добиться, чтобы приезжающие в Россию мигранты изучали русский язык, а также соблюдали российские законы и традиции. Путин подчеркнул, что в России ещё многое предстоит сделать в сфере трудовой миграции. Он сообщил, что на российском рынке труда не хватает 2,5 млн человек. Президент призвал начинать работать с теми, кто хочет приехать в Россию, ещё в тех странах, где они проживают.