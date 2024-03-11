Вашингтон, 11 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Западные страны рискуют вступить в военное противостояние с Россией в случае отправки войск на Украину. Об этом 11 марта написал обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

Newspix/ABACA/ТАСС

«Запад столкнулся со страшной дилеммой. Удвоить свою помощь и отправить войска на Украину — это опасный вариант, который может привести к прямому столкновению с Россией и немыслимой войне. Но это не единственный путь», — отметил Снайдер.

По его словам, Запад может свернуть с военного пути, который не принёс никому выгоды, и воспользоваться дипломатией.

Он добавил, что Украина проигрывает и никакое оружие или помощь не изменят этого.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский в дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО заявил, что ряд стран блока уже отправил своих военных на Украину. При этом он не стал уточнять, какие именно это государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта на встрече с главами парламентских фракций назвал условие для начала Парижем интервенции на Украину. По утверждению французского лидера, поводом для этого станет наступление военных Вооружённых сил РФ на Киев или Одессу.

Президент России Владимир Путин 29 февраля, говоря в послании Федеральному собранию о прозвучавших на Западе предложениях отправить войска НАТО на Украину, отметил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства добавил, что всё, что придумывает Запад и чем он пугает весь мир, угрожает реальной ядерной войной и уничтожением цивилизации.