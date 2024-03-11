Москва, 11 марта, 2024, 11:20 — ИА Регнум. За Владимира Путина на выборах президента России готовы проголосовать более 80% россиян, результаты электорального расчёта, подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Путин

«Согласно электоральному расчёту, действующий глава государства В. Путин лидирует с показателем 82%», — говорится в сообщении.

Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) — 6%, Владислав Даванков (партия «Новые люди») — 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5%.

Расчётный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71%, уточнили во ВЦИОМ.

Опрос был подготовлен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Актуальный электоральный расчёт был произведён на основе опросных данных — всероссийского телефонного опроса, проведённого 6 марта 2024 года. Итоговый результат получился в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчёт явки и расчёт голосования. В расчётной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства.

Как передавало ИА Регнум, голосование на выборах президента России состоится с 15 по 17 марта. В 2024 году в нём впервые будут принимать участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Согласно результатам опроса, ранее проведённого ФОМ, президенту России доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80% граждан.

Опрос «ФОМнибус» был проведён с 23 по 25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность, как указано в материалах фонда, не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Респонденты отвечали на вопросы — «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?», а также «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?». Опрос был проведён в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).