Москва, 1 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведённого ФОМ 23–25 февраля.

Alexander Kazakov. Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Так, на вопрос о доверии действующему главе государства положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного мнения. Деятельность Владимира Путина одобряют 80% опрошенных. Доля тех, кто недоволен его действиями, составляет 7%.

Опрос «ФОМнибус» был проведён с 23 по 25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность, как указано в материалах фонда, не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Респонденты отвечали на вопросы — «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?», а также «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?». Опрос был проведён в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что президент России по результатам опроса портала World of Statistics возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения среди граждан своих стран. Президент США Джо Байден расположился на 13-м месте с результатом 37%. Меньше всего поддерживают своего лидера в Японии: работу премьера Фумио Кисиды одобряют лишь 18% граждан.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что стабильный показатель уровня доверия к президенту страны говорит о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается Россия.