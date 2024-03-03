Лондон, 3 марта, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Британская королева-консорт Камилла решила взять паузу в исполнении официальных обязанностей и на время покинуть страну. Об этом сообщила 2 марта газета The Sun.

Global Look Press

Частный авиарейс, отмечает издание, 3 марта доставит её за границу для «отдыха на солнышке». Где именно Камилла решила провести отпуск, не раскрывается.

Источники отмечают, что Камилла была рада «получить передышку». С прошлого месяца королева провела 13 официальных встреч, на которых должен был присутствовать её супруг, король Карл III, и сохранила при этом собственный график.

Собеседники издания отметили, что на отпуске для своей 76-летней жены настоял король Карл. К своим обязанностям Камилла вернётся 11 марта. Ей предстоит заменить супруга на службе по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января стало известно о госпитализации Карла III из-за проблем с простатой. Через несколько дней британского монарха выписали из больницы. В феврале в Букингемском дворце объявили, что врачи диагностировали у короля онкологическое заболевание.

По информации СМИ, правительство Великобритании подготовило план на случай смерти короля Карла III.