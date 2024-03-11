Нью-Йорк, США, 11 марта, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Только шестью истребителями F-16 будут располагать к лету украинские военные, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Европейские союзники обещали Киеву 45 истребителей, говорится в материале. Двенадцать украинских пилотов проходят обучение в Дании, Великобритании и США, подготовка рассчитана на десять месяцев.

«Но к тому времени, когда пилоты вернутся на Украину, из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть F-16», — отмечает издание.

Указано также, что у Киева не будет даже полной авиационной эскадрильи.

Ранее издание Politico отмечало, что ВСУ столкнутся с множеством проблем, если получат от западных стран истребители F-16. Трудности возникнут с использованием, ремонтом и размещением самолётов. Для российских военных они станут главной целью.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор Алексей Пушков предупредил об угрозе прямого конфликта России с НАТО в случае, если Киев получит американские истребители F-16 и начнёт использовать их для нанесения ударов по российской территории. Он отметил, что страны Запада отчаянно ищут фактор, способный разом изменить ход военных действий, и убеждают себя, что таковой существует.