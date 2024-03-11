Анкара, 11 марта, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Новейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN показали зрителям популярного в Турции сериала TEŞKİLAT («Организация»), в котором говорится о работе Национальной разведывательной организации (MİT). Об этом сообщил сайт Haber7.

Dimir KAAN

По сюжету шпионы пытаются узнать подробности разработок боевого самолёта. Вмешательство иностранных спецслужб угрожает переносом первого полёта KAAN. Зрителям сериала показали кадры, на которых истребитель находится в ангаре в Анкаре.

Как сообщало ИА Регнум, KAAN впервые показали на публике 1 мая 2023 года в турецком центре аэрокосмической компании TUSAŞ под Анкарой. Его создали в рамках программы «Национальный боевой самолёт» (Milli Muharip Ucak, MMU).

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар 16 февраля заявил, что Украина участвует в разработке двигателя для истребителя KAAN и намерена в будущем приобрести эти самолёты. Он не исключил, что разрабатываемая боевая машина сможет конкурировать с американскими F-35 и F-22.