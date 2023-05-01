В Турции показали выкатку истребителя пятого поколения
Эрдоган назвал турецкий боевой самолет пятого поколения KAAN
Анкара, 1 мая, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В турецком центре аэрокосмической компании TUSAŞ под Анкарой 1 мая впервые перед зрителями проехал на своих двигателях созданный в республике истребитель пятого поколения. Об этом сообщило агентство Anadolu Ajansı.
На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он объявил, что самолёт будет называться Kaan. Боевую машин создали в рамках программы «Национальный боевой самолёт» (Milli Muharip Ucak, MMU).
«После принятия на вооружение самолёта Kaan Турция войдёт в число пяти стран мира, производящих самолёты пятого поколения», — заявил Эрдоган.
Он добавил, что теперь Турция имеет боевую технику во всех сферах: на море, суше, в воздухе и космосе. По словам президента, испытания продолжатся, Kaan планируют принять на вооружение в течение нескольких лет.
Эрдоган подчеркнул, что гордится турецкой оборонной промышленностью и авиацией.
Как сообщало ИА REGNUM, США исключили Турцию из программы по предоставлению союзникам по НАТО американских истребителей пятого поколения F-35. Поводом для этого стала закупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
При этом Турции не вернули вложенные в проект 1,4 миллиарда долларов. Анкара не согласна с таким решением и считает, что США обязаны передать турецкой стороне пять F-35.