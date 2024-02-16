Анкара, 16 февраля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Украина участвует в разработке двигателя для турецкого истребителя KAAN пятого поколения и собирается купить эти самолёты в перспективе, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в эфире телеканала CNN Türk.

Марина Лысцева/ТАСС

«Украинские специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для турецкого национального боевого самолета KAAN», — сказал Боднар.

Как отметил дипломат, у Украины есть компании, способные разрабатывать двигатели.

Вместе с тем он допустил, что Украина купит турецкий боевой самолёт и будет использовать его по назначению, добавив, что разрабатываемый истребитель сможет конкурировать с американскими F-35 и F-22.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая прошлого года в турецком центре аэрокосмической компании TUSAŞ под Анкарой впервые продемонстрировали истребитель пятого поколения KAAN. На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, KAAN планируют принять на вооружение в течение нескольких лет.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что поставки оружия Украине не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь сделают украинцам больнее.

Вместе с тем официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в случае передачи Украине истребителей F-16 западными союзниками эти боевые машины станут для российских военнослужащих такими же законными целями, как и любые другие военные грузы.