Вашингтон, 11 марта, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Исходящая от Соединённых Штатов Америки русофобская риторика является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в России в преддверии президентских выборов. Об этом 11 марта заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на «голубом глазу» заявляется о неких «захватнических амбициях» России в Европе. Функционеры Госдепартамента демонстративно привечают беглых представителей российской «пятой колонны», горячо убеждая последних в неизменной поддержке Вашингтона», — приводит слова дипломата Telegram-канал российского диппредставительства в США.

По словам Антонова, российская сторона рассматривает подобные заявления как скоординированный набор провокационных шагов, предпринимающихся с целью раскачать ситуацию в России. При этом он подчеркнул, что русофобы тем не менее осознают консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина в условиях внутри — и внешнеполитической ситуации и специальной военной операции.

Дипломат добавил, что посольство РФ в США, несмотря на провокации, работает спокойно, решая организационные вопросы предстоящего голосования.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в посольстве России в Вашингтоне также подчеркнули, что искусственно нагнетаемая американскими официальными лицами русофобская риторика подтверждает нацеленность Белого дома на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии выборов президента.