Вашингтон, 28 февраля, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Власти США нацелены на расшатывание внутриполитической ситуации в России перед выборами президента в марте 2024 года, что подтверждается русофобской истерией. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По мнению дипломатов, русофобская истерия, искусственно нагнетаемая американскими политиками, подтверждает нацеленность Белого дома на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии выборов.

В посольстве также указали на «двуличные подходы» Вашингтона по правозащитной тематике.

«Взывая к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, здесь стыдливо замалчивают собственные прегрешения и изъяны. Среди них: полицейский произвол, расовая дискриминация, многочисленные случаи ненависти на религиозной почве, агрессивное навязывание неолиберальной повестки», — добавили в дипведомстве.

При этом в посольстве акцентировали, что американские СМИ задаются вопросом, «почему бы Вашингтону не направить неуёмную энергию в полезное русло», в частности, на урегулирование кризиса на южной границе.

Как сообщало ИА Регнум, заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину было согласовано с Вашингтоном. США намерены начать новую войну в Европе, считает немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

В январе Дотком утверждал, что США постараются обострить конфликт на Украине всеми возможными способами из-за поражения ВСУ. Запад не может это принять, поэтому планируются провокации против России, чтобы вынудить Кремль пойти на неприемлемые для него условия мира. Такие попытки закончатся неприятными последствиями, посчитал Дотком и предупредил о серьёзной эскалации.

Конгрессмены США уже в большей своей части открыто заявляют о том, что конфликт на Украине необходимо урегулировать путём переговоров с Россией.