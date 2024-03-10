Лиссабон, 10 марта, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Правоцентристская Демократическая коалиция лидируют на досрочных парламентских выборах в Португалии после обработки 37% бюллетеней, сообщило 10 марта на своём сайте португальское министерство внутренней администрации.

Jose Coelho/ EPA/TASS

Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (22:00 мск). Предварительные итоги голосования должны быть объявлены ночью 11 марта.

По данным ведомства информации, коалиция получает 33% голосов. Второе место занимает Социалистическая партия с 29%. Третьей становится правая политическая сила «Хватит», которая набирает 19%.

По итогам выборов определятся имена 230 человек, которые станут депутатами Собрания республики (однопалатного парламента) Португалия.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза объявил о планах распустить парламент и провести досрочные выборы в стране. Такое решение глава государства принял после скандала с отставкой португальского премьер-министра Антониу Кошты.

Глава правительства ушёл со своего поста на фоне коррупционного расследования, касающегося деятельности компаний литиевого бизнеса.