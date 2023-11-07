Лиссабон, 7 ноября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, передаёт 7 ноября телеканал CNN Portugal.

Henrique Casinhas/Keystone Press Agency/Global Look Press Антониу Кошта

«Премьер-министр Антониу Кошта подал в отставку», — говорится сообщении.

Отмечается, что в связи с отставкой Кошты президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал Государственный совет.

Кошта подал президенту страны прошение об отставке на фоне расследования предполагаемых нарушений правительства касательно управления проектами по добыче лития и водорода.

Ранее, 7 ноября, в официальной резиденции премьера прошли обыски в рамках расследования деятельности компаний литиевого бизнеса.

По данным агентства EFE, сотрудники полиции также провели ещё около 40 обысков, в том числе в министерствах инфраструктуры и окружающей среды.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2022 года в Португалии в отставку подал министр инфраструктуры и жилищного строительства Педру Нуну Сантуш. Причиной такого решения стала реакция общества на финансовый скандал в государственной авиакомпании TAP.