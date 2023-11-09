Лиссабон, 10 ноября, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза намерен распустить парламент и провести досрочные выборы в стране после скандала с отставкой премьер-министра Антониу Кошты, написала газета Diario de Noticias.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Португалия

«Я решил распустить Ассамблею Республики и назначить выборы на 10 марта 2024 года», — заявил Соуза.

Решение было принято по итогам заседания Государственного совета — консультативного органа при президенте страны, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, португальский премьер-министр Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования.

7 ноября в его официальной резиденции прошли обыски в рамках расследования деятельности компаний литиевого бизнеса. Кроме того, полиция провела около 40 обысков, в том числе в министерствах инфраструктуры и окружающей среды. В связи с отставкой Кошты президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал Государственный совет.