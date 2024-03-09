Вашингтон, 9 марта, 2024, 16:00 — ИА Регнум. США с конца 2022 года готовятся к тому, что Россия якобы может нанести удар по Украине тактическим или боевым ядерным оружием. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников из администрации главы Белого дома.

Markiian Lyseiko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

США должны были составить планы, чтобы отреагировать лучшим образом, если появятся признаки подготовки к атаке и сам удар.

«С конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения», — пояснили чиновники.

Собеседники телеканала добавили, что соответствующее решение приняли на основании анализа, изучения обстановки вокруг Украины в целом. При этом в материале отметили, что США ни разу не обнаружили разведданных, указывающих на то, что Россия принимает меры по мобилизации ядерных сил для такой атаки.

CNN также узнал, что американское руководство связалось с Индией, Китаем и передали свои опасения России. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен напрямую уведомил о них главу главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Как сообщал ИА Регнум, бывший посол США в России Джон Салливан 6 июля 2023 года заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли применит тактическое ядерное оружие на Украине. По его словам, это крайне маловероятно.

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн допустил применение ядерное оружие на Украине. Но не со стороны России, а со стороны США, чтобы попытаться избежать поражения в конфликте, потому что это будет означать проигрыш на выборах.

США не располагают информацией, что Россия планирует применить ядерное оружие, заявил 29 февраля в ходе брифинга для журналистов официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Путин 5 октября обозначил два основания для применения Россией ядерного оружия ― ответная мера и угроза государству. Он уточнил, что речь в данном случае идёт даже о применении против России неядерных вооружений, тем не менее угрожающих существованию страны.

Российский лидер заявил, что не видит никакой необходимости в изменении российской ядерной доктрины в части оснований для использования такого оружия. По мнению главы государства, никто в здравом уме не подумает применить его против России.

Президент напомнил, что военная доктрина России не предполагает превентивного ядерного удара а только ответный удар. Если агрессор решится применять ядерное оружие против страны, то возмездие будет неизбежным.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию назвал вбросами звучащие на Западе обвинения в адрес России о якобы размещении ею ядерного оружия в космосе. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москву пытаются втянуть в переговоры по Украине на выгодных для Вашингтона условиях.

Российский лидер 20 февраля отметил, что Москва всегда выступала против милитаризации космоса и против размещения в нём ядерного оружия. Президент уточнил, что Россия не делает в космосе ничего, чего бы в нём не делали другие государства.