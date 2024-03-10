Берн, 10 марта, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Шестеро лыжников пропали без вести в горах в Швейцарии, их разыскивает полиция, сообщило 10 марта агентство Reuters.

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«Лыжники пропали без вести недалеко от горы Маттерхорн, которая находится на границе между Швейцарией и Италией», — говорится в материале.

Шесть человек пропали во время горнолыжного тура в Церматте. Это популярный курорт, известный горнолыжным спортом и привлекающий туристов со всего мира.

В швейцарской полиции при этом отметили очень плохие погодные условия в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года двое иностранных лыжников пропали без вести после схода лавины в Японии. Группа лыжников из 13 человек совершала спуск на горном курорте в префектуре Нагано. На высоте 2100 метров с горного склона внезапно сошла лавина. Пять человек засыпало снегом. Троим из них удалось спастись. Из-за тяжелых погодных условий спасателям не удалось сразу начать операцию по поиску пропавших.