Нагано, Япония, 30 января, 2023, 05:58 — ИА Регнум. В горах Японии иностранные лыжники были накрыты лавиной, сообщает 30 января агентство «Киодо Цусин».

dahu1 Лавина

Группа лыжников из 13 человек совершала спуск на горном курорте в префектуре Нагано. На высоте 2100 метров с горного склона внезапного сошла лавина. Пять человек было засыпано снегом.

Троим из них удалось освободиться, причём без особых для них последствий. Только один человек получил вывих плеча.

Двоим иностранцам из этой же группы самостоятельно выбраться из-под снежного завала не удалось. Из-за тяжелых погодных условий спасателям не удалось сразу начать операцию по поиску пропавших.

Японское метеорологическое агентство заявило, что из-за того, что в последние несколько дней в регионе шли сильные снегопады, оно заранее предупредило о риске схода лавин из-за нестабильного снежного покрова.