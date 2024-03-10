Москва, 10 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Москве представили новую форму сборной России по футболу. Церемония прошла на Международной выставке-форуме «Россия» в одном из павильонов ВДНХ.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Дизайн новой игровой формы национальной команды разработало петербургское агентство SpecialOne. Он воплотил в себе один из самых ярких жанров русского фольклора — сказки. Элементы на экипировке символизируют страсть, с которой футболисты бьются на поле, и холодный разум и закалённый характер, который подчеркивает масштаб России, уточнили на сайте производителя формы Jögel.

Домашний комплект красного цвета. Он посвящён Жар-птице, символизирующей солнце как источник жизни, плодородие и символ справедливости. На форму нанесли узор в виде стилизованных сияющих перьев, показывающих пылкие сердца игроков, отметила компания.

Выездная форма — светлая. В ней дизайнеры воплотили стихию холода, а ещё одним элементом стал образ мифического Мороза. Композиция одновременно напоминает морозные узоры на окнах, лёд на реках и озёрах. Таким образом, в этом комплекте показали холодный расчет и нерушимую силу духа, подчеркнули в Jögel.

Ранее сборная играла в форме от компании Adidas. После начала СВО немецкий производитель приостановил сотрудничество с РФС, рассчитанное до 2026 года. Несмотря на это, сборная России играла в этой форме до конца 2023 года.

Новую форму болельщики смогут увидеть в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 числа. Команда Валерия Карпина на стадионе «ВТБ Арена» проведёт игры с командами Сербии и Парагвая.

Как передавало ИА Регнум, певица Пелагея исполнит государственный гимн России перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии. Об этом 5 марта сообщили в Российском футбольном союзе.

Эта игра станет для россиян первой с командой из Европы после того, как ФИФА и УЕФА объявили об отстранении сборных России и российских клубов от международных турниров.

На матч пригласили экс-футболиста «Спартака» Михайло Пьяновича, сербскую легенду ЦСКА Милоша Красича, режиссёра Эмира Кустурицу и актёра Милоша Биковича.