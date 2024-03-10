Тель-Авив, Израиль, 10 марта, 2024, 05:53 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 женщин и детей погибли в результате авиаудара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. Об этом 10 марта сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила атаки по всей территории сектора Газа. Авиаудар был нанесён израильскими войсками по зданию, в котором укрывался 21 палестинец, из них погибли 13 человек.

Как уточнил в эфире телеканала пожилой мужчина, переживший атаку, в доме укрывались лишь женщины и дети, он был среди них единственным мужчиной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что от ударов израильской армии за последние сутки погибли 82 палестинца, ещё 122 получили ранения.

По данным органов здравоохранения Палестины, число жертв военной операции, которую с начала октября 2023 года проводит Израиль на территории палестинского анклава, достигло 30 960 человек. Ранения за этот же период получили 72 524 человека.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя27 февраля на заседании Совбеза призвал членов организации не поддерживать американский проект ближневосточной резолюции, поскольку документ является лицензией на убийство мирных палестинцев. При блокировке международных усилий по прекращению насилия в секторе Газа Вашингтон несёт ответственность за беспрецедентное количество жертв эскалации среди мирных граждан, число которых приближается к 30 тысячам, добавил российский дипломат.