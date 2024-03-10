Газа, Палестина, 10 марта, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Не менее 82 палестинцев погибли за последние сутки в секторе Газа в результате военной операции, проводимой израильской армией в палестинском анклаве. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Ещё 122 человека получили ранения. По данным телеканала, снаряды попали в дома в Дейр-эль-Балахе и Аль-Караре. Кроме того, один из ударов пришёлся по лагерю беженцев Аль-Шати.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в минздраве Газы заявили, что от огня израильских войск погибли более ста палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь. В ведомстве отметили, что армия Израиля распространила информацию о доставке гуманитарной помощи, и грузовики окружило много людей, часть из которых погибли или пострадали при давке и наезде автомобилей.

1 марта президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что он самым решительным образом осуждает удары по мирному населению Газы. Французский лидер призвал стороны конфликта к справедливости, соблюдению международного права и немедленному прекращению огня

3 марта стало известно, что при ударе израильской армии по кольцевой развязке Дауд в Газе оказались ранены или погибли десятки людей.