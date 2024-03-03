Горловка, ДНР, 3 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует гибель семейной пары в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на легковой автомобиль, сообщило ведомство 3 марта.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Инцидент произошёл 2 марта.

«Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка», — сказано в сообщении СК.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что инцидент произошёл около посёлка Стальсбыт в Никитовском районе Горловки.

Приходько напомнил, что боевики ВСУ активно применяют дроны, и призвал жителей быть внимательными и осторожными и беречь себя и своих близких.

3 марта Приходько также сообщил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли город семь раз. За весь период проведения специальной военной операции число обстрелов Горловки увеличилось до 14 253.