Москва, 10 марта, 2024, 03:48 — ИА Регнум. В Россию из лагерей беженцев в Сирии при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой удалось вернуть 32 российских ребёнка. Об этом в ночь 10 марта сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

К своим родственникам в Россию вернулись 20 мальчиков и 12 девочек в возрасте от пяти до 17 лет. Самолёт с детьми приземлился на аэродроме Чкаловский, расположенном в Московской области в 31 километре к северо-востоку от столицы.

«Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой», — приводит пресс-служба слова Львовой-Беловой.

Отмечается, что в работе по возвращению детей участвовало множество ведомств, были задействованы сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, представители посольства РФ в Дамаске, врачи и военнослужащие.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября 2023 года в Россию из Сирии вернулись 34 ребёнка от четырёх до 16 лет. По словам Львовой-Беловой, дети жили в лагерях для беженцев Заевфратья. После медобследования их передали под опеку родственникам из десяти российских регионов. Всего с 2018 года в Россию были возвращены 546 детей из различных стран.