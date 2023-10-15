Москва, 15 октября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в рамках эвакуации детей россиян из зон военных конфликтов вернула ещё 34 ребёнка в Россию из лагерей беженцев в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

Самолёт ВКС России с детьми приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье в ночь на 15 октября. Таким образом, дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину.

В числе привезённых — 23 мальчика и 11 девочек в возрасте от 4 до 16 лет. Некоторые из них родились уже Сирии.

Специалисты заверили, что после медобследования все дети будут переданы под опеку их родственников, их отправят в десять российских регионов.

С 2018 года из стран Ближнего Востока удалось вернуть 513 детей.

Как сообщало ИА Регнум, более 23 тыс. вывезенных с Украины детей остались в Европе без какого-либо надзора, сообщил 5 октября посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть украинских детей на Украину, когда на территории этой страны станет безопасно. Дипломат добавил, что проблема о якобы «привезенных насильно в Россию» детях совершенно раздута.