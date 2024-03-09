Санкт-Петербург, 9 марта, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Первый полуфинал Северо-Западного федерального округа конкурса «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 8 марта в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие 155 команд. Мероприятие продлится до 10 марта. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба организации.

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«Семья — основа нашего общества, залог процветания страны. Поддержка семьи, материнства и детства была и остается безусловным приоритетом государственной политики. Семья — источник вдохновения, поддержка, опора. Именно в кругу близких и родных мы получаем внимание, заботу. От того, насколько доброжелательной и уважительной будет атмосфера внутри семьи, зависит благополучие страны в целом», — заявила в связи началом нового этапа конкурса вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что конкурс — прекрасный проект, направленный на развитие важных ценностей, в том числе преемственности поколений, уважения к старшим и к традициям. Вице-премьер пожелала участникам удачи и возможности продемонстрировать свои лучшие качества.

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что возраст участников конкурса от 5 до 83 лет, в командах есть дети, родители, бабушки и дедушки, а также — прабабушки и прадедушки. Он подчеркнул, что в России ещё не проводили подобных конкурсов.

«Среди участников полуфинала Северо-Западного федерального округа жители не только крупных городов, но и поселков, совсем маленьких деревень. Например, из карельских сел Толвуя и Шелтозеро с населением менее 1 тысячи человек, деревни Ждани Псковской области, где живет всего 200 человек», — рассказал Комиссаров.

По его словам, 145 участников полуфинала хотят победить, чтобы получить возможность построить дом, 103 — хотят выиграть путешествие.

В первом окружном полуфинале участвуют 48 семей из Санкт-Петербурга, 24 — из Ленинградкой области. Кроме того, команды прибыли из Коми, Карелии, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Мурманской и Псковской областей. На него приехали 815 участников, в том числе 308 детей.

9 марта пройдут оценочные творческие, интеллектуальные и спортивные испытания. Командам нужно проявить не только знания, навыки и эрудицию, но и умение действовать в команде, понимать других. Оценивать результаты будут эксперты, прошедшие специальную подковку с привлечением психологов и других специалистов.

10 марта организаторы проведут большой образовательный день. На встречу с участниками придут зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию, член Общественной палаты Наталья Агре и прима-балерина Нина Змиевец. Она проведут лекции и мастер-классы. В конце дня будет концерт и объявление финалистов.

Финал конкурса пройдёт летом. Победителей объявят в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 победивших семей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 — большее семейное путешествие.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» — АНО «Россия — страна возможностей», соорганизаторы Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводят в Год семьи, при участии Минпросвещения, Минтруда, Российского общества «Знание» и других организаций и ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, регистрация на конкурс «Это у нас семейное» завершилась в декабре 2023 года. В конкурсе участвуют команды из четырёх и более родственников с представителями не менее трёх поколений. На него записались более 100 тыс. команд. Дистанционный этап конкурса проходил до 15 января 2024 года.

В декабре также прошёл фестиваль «Это у нас семейное» на выставке-форуме «Россия» для семей из новых регионов. На него приехали 268 человек из 66 семейных команд.