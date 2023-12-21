Москва, 21 декабря, 2023, 19:14 — ИА Регнум. В России завершилась регистрация на участие в конкурсе «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нём приняли более 100 тысяч семейный команд. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба организации.

О запуске проекта в преддверии Года семьи объявил президент РФ Владимир Путин. По словам организаторов, конкурс стал самым массовым проектом платформы за три с половиной месяца. В нём приняли участие семьи из всех регионов России, а также их близкие, проживающие в 81 зарубежных странах.

«За три с половиной месяца конкурс «Это у нас семейное» объединил свыше ста тысяч семейных команд от Калининграда до Владивостока — вместе они выполняют интересные задания, делают добрые дела, лучше узнают друг друга. Мы получили заявки на участие в конкурсе из всех регионов России», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что больше всего регистраций в конкурсе были зафиксированы в Центральном и Приволжском федеральных округах — 27% и 22% соответственно. Так, в топ регионов по числу участников вошли Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%), Санкт-Петербург (3,7%) и другие.

Самая многочисленная семья, зарегистрированная в конкурсе, — команда Сунцовых из села Дебесы Удмуртской области — она насчитывает 25 участников. По количеству детей самой многочисленной семьёй оказалась команда Ольховских из посёлка Целинный Забайкальского края.

Организаторы проекта обратили внимание на то, что дистанционный этап конкурса продолжится до 15 января 2024 года. В самом конкурсе участникам предложены задания на разные темы.

«Это очень объединяющая, теплая и душевная тема, можно сделать много полезного всей семьёй. Очень много творчества присутствует в заданиях для семей. Люди хотят и петь, и сочинять стихи, песни. Задания апеллируют и к семейным ценностям, касаются семейного уюта, быта, например, привести в порядок свой дом, квартиру, подъезд, двор», — сказал певец, актёр, народный артист России, член Наблюдательного совета конкурса Дмитрий Маликов.

Пример задания, которое предложено выполнить участникам, представил другой член Наблюдательного совета конкурса, певец Сергей Жуков.

«Задание, которое представляет наша семья, – кулинарное. Мы решили взять старые добрые традиции наших бабушек, мам и попробовать приготовить своими руками что-то вкусное, то, что передаётся из поколения в поколение. Повторить рецепт семьи Жуковых мы предлагаем участникам конкурса. А мы выберем одну из семей нашей страны, которая приедет к нам в гости, и мы угостим их своими фирменными блюдами», — рассказал певец.

Сообщается, что призы для участников конкурса приготовили самые разные партнёры проекта. Так, киностудия «Союзмультфильм» предоставит возможность посетить парк развлечений «Союзмультпарк», а госкорпорация «Росатом» устроит экскурсии на Ленинградскую атомную станцию и атомный ледокол в Мурманске.

После дистанционного этапа, который завершится весной 2024 года, определятся команды, которые будут участвовать в окружных полуфиналах. Затем, летом 2024 года, состоится финал первого сезона, победителями которого должны стать 30 семей. Им вручат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилья, а другим 300 семьям-финалистам предоставят возможность отправиться в семейное путешествие.

Как передавало ИА Регнум, на международной выставке-форуме «Россия» открылся фестиваль «Это у нас семейное» для жителей новых российских регионов. Поучаствовать приехали 268 человек из 66 семейных команд, представляющих Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В конкурсе участвуют команды из четырёх и более родственников с представителями не менее трёх поколений. Это, например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, бабушки, дедушки или другие члены семьи. Фестиваль стартовал 14 декабря в 55-м павильоне «Дом молодёжи — Россия» на ВДНХ.