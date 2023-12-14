Москва, 14 декабря, 2023, 20:36 — ИА Регнум. В Москве на международной выставке-форуме «Россия» открылся фестиваль «Это у нас семейное» для жителей новых российских регионов. Поучаствовать приехали 268 человек из 66 семейных команд, представляющих Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Участниками мероприятия стали семьи, в которых сохраняют разные традиции и имеют разнообразные увлечения. Так, члены фамилии Семенюк из ДНР любят совместно проводить выходные и при этом заниматься готовкой пищи.

А в семье Дьяченко из Суходольска в ЛНР все её члены являются участниками музыкального ансамбля «Поющие сердца». Создал и руководит народно-семейным творчеством Александр.

В их команде семь участников, среди которых бабушка Любовь и дедушка Александр, их дети Инна, Наталья, а также внуки Елена, Ярослав и Тимофей. Дочь Наталья Дьяченко рассказала, что они уже успели познакомиться и подружиться с другими семьями.

«У нас прекрасное настроение, на фестивале мы уже успели познакомиться и даже сдружиться с другими семьями. Спасибо за такой чудесный подарок под Новый год», — сообщила участница.

Участники планируют посетить ряд павильонов «Первые в России — стране возможностей» и «Макет Москвы», «Россия — моя история», а также «СоюзМультПарк». Вместе с этим они поучаствуют в творческих мастер-классах, совместном флешмобе и концерте, на котором выступят звёзды российской эстрады.

У них будет возможность узнать о других проектах платформы «Россия — страна возможностей», обменяться друг с другом подарками и получить сувениры на память о конкурсе «Это у нас семейное».

В конкурсе участвуют команды из четырёх и более родственников с представителями не менее трёх поколений. Это, например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, бабушки, дедушки или другие члены семьи. Фестиваль стартовал 14 декабря в 55 павильоне «Дом молодёжи — Россия» на ВДНХ.

Как передавало 6 сентября ИА Регнум, на новый конкурс «Это у нас семейное» начали поступать заявки многодетных семей. Одной из первых стала семья Плотниковых из Оренбургской области, у которых семь сыновей и две дочери.

В августе у супружеской четы родился сын Спиридон, и они стали родителями в девятый раз. Детей воспитывают в православных традициях. На конкурсе семья хочет показать все достоинства многодетности.

Идея создания конкурса «Это у нас семейное» принадлежит самарской семье Скатковых. В 2022 году её поддержал президент России, Председатель Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» Владимир Путин. Он объявил о запуске проекта 1 сентября 2023 года.