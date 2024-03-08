Вашингтон, 8 марта, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает позором обращение действующего американского лидера Джо Байдена к Конгрессу страны. Он написал об этом 8 марта в своей соцсети Truth Social.

Global Look Press

«Это был позор для нашей страны», — заявил он.

По словам Трампа, выступление главы Белого дома было наполнено гневом без всякого сострадания и являлось «худшей речью о положении союза» за всю историю.

Байден в обращении Конгрессу часто критиковал Трампа, называя его при этом не по фамилии, а «предшественником».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта Трамп назвал Байдена «марионеткой [президента России Владимира] Путина» и председателя КНР Си Цзиньпина. Таким образом экс-президент США отреагировал на заявления главы Белого дома, что Трамп якобы прогибался перед российским лидером.

Бывший американский лидер 7 марта в преддверии ежегодного выступления Байдена в Конгрессе заявил, что действующего президента США окружают коммунисты и фашисты, из-за чего его, по мнению Трампа, стоит уволить. По его словам, США сейчас управляют люди, подобных которым прежде не видели.