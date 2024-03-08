Вашингтон, 8 марта, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу с посланием «О положении союза» стало, возможно, самой мрачной и неамериканской речью. Такое мнение 8 марта высказал американский журналист Такер Карлсон в ходе прямой трансляции в социальной сети X.

EPA/ТАСС Такер Карлсон

«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесённая американским президентом», — сказал он.

Карлсон также сравнил действующего главу Белого дома с «жёстким и злобным» демагогом и «дряхлым стариком».

Речь Байдена продолжалась один час и восемь минут. Её неоднократно прерывали выкрики критически настроенных участников мероприятия, в числе которых были обвинения президента США во лжи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта бывший президент США Дональд Трамп назвал речь Байдена позором для страны. По его словам, выступление действующего главы Белого дома было наполнено гневом без всякого сострадания, став «худшей речью о положении союза» за всю историю.

В преддверии обращения президента США к Конгрессу Трамп заявил, что Байдена окружают коммунисты и фашисты, а потому настало время его уволить. Он также обвинил действующего президента США и Демпартию в краже триллионов долларов у американцев для финансирования зелёной повестки и обеспечения потребностей нелегальных мигрантов.