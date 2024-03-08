Вашингтон, 9 марта, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Сообщения о том, что во время доставки гуманитарной помощи по воздуху погибли мирные жители сектора Газа, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Сообщения о пострадавших в Газе от сброшенного США с воздуха груза с гуманитарной помощью являются ложными», — указал собеседник агентства.

Ранее в пятницу телеканал CNN Arabic сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли и десять пострадали в результате падения контейнера с гуманитарной помощью на крышу одного из жилых зданий. По информации источника, причиной инцидента стала техническая неисправность, приведшая к тому, что парашют с грузом не раскрылся.

Как передавало ИА Регнум, после появления информации об этом инциденте власти сектора Газа подвергли критике решение Соединённых Штатов Америки поставить гуманитарную помощь жителям палестинского анклава по воздуху. В связи с этим в Газе призвали открыть пограничные переходы, чтобы доставка гумпомощи осуществлялась по земле.

Напомним, что 2 марта США после соответствующего заявления президента Джо Байдена впервые поставили гуманитарную помощь в сектор Газа по воздуху. В сбросе гумпомощи участвовали три американских военно-транспортных судна С-130 «Геркулес», каждый из которых доставил по 22 контейнера с едой. При этом, согласно данным CNN, США не поставили нуждающимся лекарства и питьевую воду.