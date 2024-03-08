Газа, Палестина, 9 марта, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Власти сектора Газа подвергли критике решение поставить гуманитарную помощь по воздуху после гибели пяти человек и призвали открыть наземные погранпереходы для её доставки. Об этом говорится в заявлении, распространённом офисом администрации палестинского анклава 8 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Операции по сбросу гуманитарной помощи таким образом являют собой показной и пропагандистский характер, а не гуманитарный и практический. Произошло сегодня именно то, о чём мы ранее предупреждали», — приводит текст заявления «РИА Новости».

Кроме того, власти палестинского анклава вновь призвали открыть пограничные переходы, чтобы нуждающиеся смогли получить гуманитарную помощь, доставленную по земле.

Ранее в пятницу телеканал CNN Arabic сообщил, что в секторе Газа по меньшей мере пять человек погибли и ещё десять пострадали в результате сброса с самолётов грузов с гуманитарной помощью. По данным источника, один из контейнеров упал на крышу жилого дома, на которой находились люди. Причиной инцидента стала техническая неисправность, в результате которой парашют с грузом не раскрылся.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта Соединённые Штаты Америки впервые поставили гуманитарную помощь в сектор Газа по воздуху. В сбросах участвовали три американских военно-транспортных суда С-130 «Геркулес, каждый из которых доставил по 22 блока с едой. При этом, по данным CNN, США не поставили жителям анклава лекарства и питьевую воду.