Сочи, Краснодарский край, 8 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Организаторы Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи после массового завала лыжниц в ходе гонке на 10 км отменили мужскую гонку на 15 км, сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства спорта России.

Кадр из видео

«Все пострадавшие находятся в больнице. Мужской масс-старт, который также должен был пройти 8 марта, отменён», — сообщили в министерстве

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Минспорт также изучит обстоятельства происшествия, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта во время соревнований в Сочи в ходе заезда девушек началась снежная буря, из-за которой сильно ухудшилась видимость. На одном спусков произошло массовое падение лыжниц. Сообщалось, что у пострадавших ушибы, а также есть те, у кого переломы рук. Изначально сообщилось о девяти пострадавших, по последней информации, в больницы отправили 17 человек.