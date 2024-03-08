Берлин, 8 марта, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прорвали фронт на разных участках в зоне спецоперации, потому что украинская армия столкнулась с острым дефицитом живой силы и боеприпасов. Об этом 7 марта заявил журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент: диспропорция в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведёт к тому, что российской армии удастся сделать ещё больший прорыв», — сказал он.

Журналист напомнил, что в середине февраля российская армия уже освободила Авдеевку и продолжила продвигаться.

На этом фоне в украинских войсках боятся полного прорыва фронта российскими военными, добавил Набер.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак признал, что ВСУ попали в тяжёлое положение после бегства из Авдеевки. Одной из причин он назвал то, что армия России учится на своих ошибках.

В Министерстве обороны 1 марта рассказали, что ВС России за неделю после освобождения Авдеевки освободили ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское. В ведомстве уточнили, что российские военные продолжили продвижение в западном направлении.