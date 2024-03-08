Владивосток, 8 марта, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота Военно-морских сил России после завершения программы делового захода в порту Хамад покинул Катар, сообщили 8 марта журналистам в пресс-службе ТОФ.

РИА Новости

Корабль во время стоянки в катарском порту участвовал в международной военно-морской выставке DIMDEX-2024. Фрегат посещали военнослужащие-моряки и другие гости из разных стран.

В ТОФ добавили, что российский фрегат продолжил выполнять задачи дальнего похода.

«Маршал Шапошников» начал дальний поход 22 января. Он вместе с крейсером «Варяг» вышел из Владивостока. В пресс-службе ТОФ сообщили, что перед ними стоит обширный комплекс задач, в том числе действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и посещение портов иностранных государств с программами деловых заходов. 19 февраля оба корабля прибыли на учения в Индию.

В декабре 2023 года отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит во Вьетнам. Они находились в порту Камрань. Во Вьетнаме отметили, что этот визит укрепит традиционно дружеские отношения между странами.