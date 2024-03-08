Пирей, Греция, 8 марта, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В городе Пирей в Греции 8 марта прогремел сильный взрыв, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Marios Lolos/Global Look Press

Взрыв произошёл на парковке рядом с автозаправочной станцией, которая находится на перекрестке улиц Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора.

Как сообщили местные правоохранители, никто в результате взрыва не пострадал, но машины на парковке получили повреждение, некоторые сильно помяло, у многих выбило стёкла.

Пострадало здание заправки и несколько расположенных поблизости жилых домов.

Полиция вызвала сапёров на место инцидента. Обследовав место ЧП, они сразу не смогли установить, что взорвалось. Дело поручили расследовать отделу по борьбе с вымогательствами.

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