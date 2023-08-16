Махачкала, 16 августа, 2023, 10:50 — ИА Регнум. По уточнённым данным, число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале составляет 84 человека. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Муса Салгереев/ТАСС

Отмечается, что травмы получили 84 человека, из которых 66, включая 16 детей, госпитализированы в различные медицинские учреждения. Погибли 35 человек.

Ранее сообщалось о 80 пострадавших.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв.

Источник ИА Регнум 15 августа сообщил, что предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции. Установлено, что на принадлежащей ему станции в селе Тарумовка реализовывался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения (лицензии). Бизнесмен был оштрафован на 110 тыс. рублей за незаконную продажу 600 т газа.

16 августа следователи задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева, которому в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения.