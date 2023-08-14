Махачкала, 14 августа, 2023, 22:53 — ИА Регнум. В городе Махачкала на одной из заправок прогремел взрыв, сообщил 14 августа глава Дагестана Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На выезде из Махачкалы произошёл взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и медики», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным ГУ МЧС России по Республике Дагестан, о взрыве в автосервисе стало известно в 21:40 мск. По прибытии пожарных расчётов горение охватило заправку «Нафта-24». К месту происшествия дополнительно направили 21 единицу техники. Площадь пожара достигла 500 кв. м.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 августа в Махачкале в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» прогремел взрыв. После этого огонь перекинулся на АЗС. Известно о возгорании десяти автомобилей. По информации горадминистрации, при взрыве погибли три человека, десять человек получили травмы.