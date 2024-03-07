Вашингтон, 7 марта, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Сотрудничество Соединённых Штатов Америки с Российской Федерацией в Арктике на сегодняшний день практически невозможно из-за проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 7 марта, заявил выдвинутый Джо Байденом на пост спецпредставителя США по делам Арктики Майкл Сфрага.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Трудно игнорировать половину Арктики, которая является Россией… Север — это не только крупные территории, но и небольшие общины. И вы должны взаимодействовать», — указал Сфрага, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, его словам приводит ТАСС.

В то же время специалист, возглавлявший до февраля 2023 года Институт полярных исследований при Международном научном центре Вудро Вильсона, отметил, что на данный момент сотрудничество между Россией и США в Арктике практически невозможно в силу проводимой РФ специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Майкл Сфрага подверг критике Китай, наращивающий и укрепляющий отношения с Россией. По его мнению, Пекин, сотрудничая с Москвой, таким образом пытается повысить уровень своего присутствия и влияния в Арктике.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Daily Mail сообщило, что западные страны, в том числе и Соединённые Штаты Америки, существенно отстали от России и Китая в развитии Арктики. По мнению журналистов, США от стали от РФ в этой сфере на десять или более лет, что может привести к полному переходу региона в сферу влияния Москвы и Пекина.

В январе президент Владимир Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой. Глава государства подчеркнул, что эти территории необходимо осваивать, поскольку они богаты важнейшими ресурсами, в том числе минеральными, технологическими и логистическими.