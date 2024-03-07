Берн, 7 марта, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Большинство депутатов совета кантонов (малая палата парламента) Швейцарии 7 марта проголосовали за передачу Украине замороженных в стране российских активов. Об этом сообщил телеканал SRF.

Alfons Hauke/Global Look Press

За конфискацию активов России проголосовал 21 человек, против — 19. Ещё трое воздержались. Предложение выдвинули все парламентские группы, кроме самой крупной партии в стране — Швейцарской народной партии.

Как отметили на телеканале, министр иностранных дел Иньяцио Кассис, комментируя инициативу депутатов, заявил, что правительство не нуждается в таких резолюциях.

«Это означает, что последствия этого решения сегодня, скорее всего, будут незначительными», — отметили журналисты, назвав голосование символическим жестом, призванным показать, что в парламенте следят за ситуацией на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве разработали план изъятия активов России на сумму €300 млрд и собираются показать странам-партнёрам.

Посол России в Великобритании Андрей Келин 7 марта отметил, что нет никаких законных способов конфисковать российские активы. Он сообщил, что даже обсуждение вариантов, как изъять эти средства, вызывает недовольство у западных финансистов, так как эти меры нанесут вред финансовой системе Европы, и издержки будут гораздо больше, чем возможные приобретения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что изъятие активов России незаконно. Он также подчеркнул, что Москва примет меры по защите своих интересов.