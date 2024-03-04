Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Российско-американские отношения после выборов президента США будет определять «набор идей» нового руководства в Вашингтоне по отношению к Москве. Об этом 4 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ходе выступления на сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы будем работать, естественно, с любым президентом, которого выберет американский народ, но все будет зависеть от того, с каким набором идей в отношении политики на российском направлении придет новое руководство», — сказал он.

Лавров отметил, что США — это великая держава с великим народом и историей борьбы за независимость, и они станут, по его мнению, одним из ведущих государств в любом равноправном миропорядке, причём не только среди стран Запада.

При этом глава МИД напомнил, говоря о перспективах американских выборов, что, когда Хилари Клинтон в конце 2016 года проиграла Дональду Трампу, действующий на тот момент глава Белого дома Барак Обама выгнал российских дипломатов с их семьями «просто для того, чтобы «сорвать злость».

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля президент России Владимир Путин завил, что Москва примет любое решение американского народа в выборе своего президента. При этом он уточнил, что для России лучше работать с Джо Байденом, который является более прогнозируемым политиком старой формации.

Лавров 21 февраля отметил, что Россия готова работать с любым лидером США, которому окажет доверие на выборах американский народ. Глава МИД отметил, что у Москвы нет иллюзий насчёт какой-либо смены американского курса в отношении России.