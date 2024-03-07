Краснодар, 7 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Визит, который 7 марта нанёс в Краснодарское высшее военное авиационное училище президент России Владимир Путин, прошёл в очень позитивной обстановке и содержал сразу несколько важных смыслов. Такой оценкой поделилась с корреспондентом ИА Регнум политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова.

Владимир Гердо/POOL/ТАСС

Встреча, по словам эксперта, оказалась очень удачной, поскольку изначально в неё были заложены сразу несколько посылов.

«В первую очередь — патриотический посыл, поскольку это легендарное лётное училище, которое выпустило много известных людей, в том числе настоящих героев, — отметила Фёдорова. — А встретившись в преддверии женского дня с женским коллективом не неких традиционных профессий, хотя их труд тоже, безусловно, важен, а с будущими военными лётчицами, президент послал обществу понятный сигнал».

По замечанию политолога, глава государства никогда не скрывал своего отношения к самореализации женщин в разнообразной профессиональной деятельности. Он всегда подчёркивал, что женщина имеет право заниматься тем, чем считает нужным, и напоминал, что в России нет сфер, которые для женщин были бы закрытыми. Путин и ранее не раз давал понять, что с глубоким уважением относится к женщинам, поддерживая их самореализацию и в семье, и в карьере. Глава государства бережно относится к женщинам и открывает перед ними новые возможности в разных профессиях.

«Если у тебя есть желание, способности, то пожалуйста — можешь быть айтишницей, а можешь освоить и сложнейшую военную специальность», — объяснила Фёдорова.

Два основных смысла встречи, которую провёл президент с будущими выпускницами лётного училища в канун Международного женского дня 8 марта, выглядят очень вдохновляюще, подчеркнула эксперт. Несмотря на то, что Путин для лётчиц — верховный главнокомандующий, их общение прошло как в кругу семьи. Глава государства откровенно отвечал даже на личные вопросы. Например, рассказал о своих буднях, и о том, что занимается спортом и практически полностью отказался от алкоголя. Глава государства подчеркнул, что событий и мероприятий в его жизни много — «льет бесконечно», как под водопадом.

«Было видно, что президент получает искреннее удовольствие от происходящего, не стремится побыстрее закончить встречу, а наоборот, с удовольствием рассказывает про свою жизнь, делится какими-то человеческими впечатлениями», — отметила Фёдорова. — Поэтому я думаю, что получилась хорошая, позитивная коммуникация».

Президент Путин в ходе своего визита на Кубань посетил 7 марта Краснодарское высшее военное авиационное училище, где встретился с будущими военными лётчицами, поздравил их с наступающим женским праздником, пожелал им успехов по службе и семейного счастья.

«Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причём по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», — отметил глава государства.

Выпускницы училища, российские офицеры выразили свою полную поддержку курсу президента.

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Перед началом встречи президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, полномочным представителем президента в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс училища. В одном из классов главе государства продемонстрировали работу авиационных тренажёров. Президент сел за штурвал одного из авиатренажёров, изучил принципы работы.

Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова ведёт свою историю с 1938 года. Осуществляет подготовку лётного состава по пяти военным специальностям высшего образования. В 2017 году учебное заведение приступило к обучению курсантов-девушек.