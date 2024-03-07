Москва, 7 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Огонь Всероссийского семейного очага с выставки «Россия» доставили во все регионы страны. Последним субъектом, куда добрался огонь стал Ненецкий автономный округ, сообщила заместитель генерального директора «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Во многих регионах уже стало традицией передавать огонь семейного очага «Сердце России» молодожёнам в ЗАГСе. Дальше этот огонь распространится по муниципалитетам, городам и сёлам, ЗАГСам и Дворцам бракосочетания, чтобы каждая семья смогла получить огонь Всероссийского семейного очага — символ семьи, любви и верности», — заявила Звягина.

Первой в Ненецком автономном округе зажгла огонь своего семейного очага семья Владимира и Татьяны Поповых. Супруги в браке более 30 лет. Они воспитали двоих детей, а в 2013 году стали приёмными родителями. Сейчас в их семье счастливо живут шестеро ребят из Центра содействия семейному устройству «Наш дом». В 2018 году семья получила звание «Семья года».

«Сердце России» торжественно зажгли на выставке 23 января 2024 года во время проведения всероссийского форума «Родные — Любимые», на котором президент Владимир Путин объявил старт Года семьи в России. Президент тогда отметил, что семейные ценности — это то, что объединяет наше общество, а Россия — это семья семей. В торжественной церемонии зажжения «Сердца России» принимали участие семьи со всех уголков страны. Многие пары, участвовавшие в церемонии, соединили сердца на Выставке «Россия».

Огонь для семейного очага «Сердце России» привезли из Мурома — родины святых Петра и Февронии. Его доставила на выставку семья Терентьевых, которые состоят в браке 25 лет и воспитывают шестерых детей. Зажгла главный очаг страны семья Кузнецовых из Крыма, недавно отметившая рубиновую свадьбу — 40-летие совместной жизни.

От семейного очага огонь зажгли в 12 лампадках, которые отправились в восемь федеральных округов, Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Из федеральных округов огонь распространился по всем российским регионам.

Как отметила Анастасия Звягина, общее расстояние, которое преодолел огонь по стране, составляет свыше 154 тысячи километров. Это как почти четыре раза обогнуть Землю по экватору.

Одними из самых отдалённых от столицы городов, в которые доставили части огня «Сердца России», стали Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Владивосток. Самой западной точкой России, где встретили огонь, стал город Балтийск, а самой южной — Махачкала.

«Огромную благодарность хочется выразить всем регионам, которые организовали яркие и запоминающиеся церемонии передачи огня. Например, в Вологде огонь новобрачные получили во время церемонии с русской тройкой. В Республике Коми пару из Новгородской области, которая привезла огонь, нарядили и встречали как князя и княгиню», — рассказала Звягина.

Активными участниками и форума «Родные — Любимые», и церемоний в регионах стали семьи участников СВО. Так, 24 февраля 2024 года на выставке «Россия» прошла торжественная свадебная церемония добровольцев-участников СВО, во время которой молодым передали лампаду с огнём. Семья увезла её в зону СВО.

За время проведения выставки свои сердца соединили 56 пар и заявки от желающих создать семью на выставке-форуме «Россия» продолжают поступать. Звягина рассказала, что первый Всероссийский свадебный фестиваль состоится 12 мая. Традиционно этот день считается началом свадебного сезона. Только в первый день фестиваля на выставке «Россия» поженятся более ста пар. Свадебный фестиваль продлится до 19 мая.

Помимо этого, Звягина отметила, что выставка становится одним из самых популярных романтических мест Москвы и России. Здесь назначают свидания, знакомятся пары.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября. На одной площадке собрали важнейшие достижения страны. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. На выставке открыты более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов. По поручению президента Владимира Путина работу выставки продлили до 8 июля 2024 года. В этот день в России отмечают День семьи, любви и верности. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенные деловые и образовательные программы.